AstraZeneca Aktie

161,55EUR 3,70EUR 2,34%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

10.02.2026 10:26:37

AstraZeneca Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18400 Pence auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Justin Smith am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
184,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
160,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
140,54 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

