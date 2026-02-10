AstraZeneca Aktie
|161,55EUR
|3,70EUR
|2,34%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
10.02.2026 10:26:37
AstraZeneca Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18400 Pence auf "Outperform" belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Justin Smith am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
184,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
160,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
140,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
