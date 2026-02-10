AstraZeneca Aktie
|160,60EUR
|2,75EUR
|1,74%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
10.02.2026 09:53:49
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Gewinn (Core EPS) des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
160,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
140,30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:25
|Strong cancer drug sales boost AstraZeneca earnings (Financial Times)
|
09.02.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
09.02.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
09.02.26
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|Ausblick: AstraZeneca gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.02.26
|Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|159,85
|1,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10:28
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:15
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:53
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:52
|1&1 Neutral
|UBS AG
|08:52
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|08:49
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08:17
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:51
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital