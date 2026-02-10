AstraZeneca Aktie

160,60EUR 2,75EUR 1,74%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

10.02.2026 09:53:49

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Gewinn (Core EPS) des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
160,25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
140,30 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

10:26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09:53 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 159,85 1,27% AstraZeneca PLC

Aktuelle Aktienanalysen

10:37 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
10:37 BP Overweight Barclays Capital
10:35 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:32 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:32 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:31 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:28 Kering Underperform Bernstein Research
10:28 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:27 Kering Hold Deutsche Bank AG
10:27 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10:26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09:53 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:53 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:52 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:51 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:37 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:35 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:16 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
09:15 Philips Overweight Barclays Capital
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:54 Kering Underweight Barclays Capital
08:53 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:53 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:52 1&1 Neutral UBS AG
08:52 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 TUI Overweight Barclays Capital
08:49 UBS Outperform RBC Capital Markets
08:46 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
08:18 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08:17 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
08:16 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:15 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 IONOS Neutral UBS AG
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:51 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 FedEx Overweight Barclays Capital
07:51 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
07:49 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
07:42 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 UniCredit Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

