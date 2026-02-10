TeamViewer Aktie
|5,56EUR
|-0,35EUR
|-5,92%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
10.02.2026 09:51:57
TeamViewer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. In einigen Bereichen des Software-Unternehmens halte die gedämpfte Stimmung an, schrieb Toby Ogg am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5,58 €
|
Abst. Kursziel*:
34,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,89%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TeamViewer
Analysen zu TeamViewer
|09:51
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|09:51
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TeamViewer
|5,54
|-6,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:37
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|BP Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:32
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.