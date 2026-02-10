TeamViewer Aktie

5,56EUR -0,35EUR -5,92%
TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 09:51:57

TeamViewer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. In einigen Bereichen des Software-Unternehmens halte die gedämpfte Stimmung an, schrieb Toby Ogg am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5,58 € 		Abst. Kursziel*:
34,41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
5,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,89%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
09:51 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:57 TeamViewer Overweight Barclays Capital
08:16 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
07:30 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TeamViewer 5,54 -6,26% TeamViewer

Aktuelle Aktienanalysen

10:37 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
10:37 BP Overweight Barclays Capital
10:35 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:32 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:32 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.