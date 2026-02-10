TUI Aktie
|8,87EUR
|-0,56EUR
|-5,90%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
10.02.2026 09:51:32
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Touristikkonzern habe ein ordentliches erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Karan Puri am Dienstag. Aktuell laufe das Geschäft allerdings weniger gut./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
9,38 €
|
Abst. Kursziel*:
43,92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,23%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
|
09:44
|ROUNDUP: Tui will wieder stärker ins Massengeschäft - Kunden buchen später (dpa-AFX)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
08:49
|AKTIE IM FOKUS: Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell läuft es schwächer (dpa-AFX)
|
07:08
|Tui steigert operativen Gewinn zum Winterstart (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026 (EQS Group)
|
09.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.02.26
|TUI-Aktie im Plus: Wachstum bei günstigen Urlaubsangeboten geplant (finanzen.at)
|
09.02.26
|XETRA-Handel: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|8,87
|-5,88%
