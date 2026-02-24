HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte dem Vermieter von Gewerbeflächen am Dienstag einen skeptischen Ausblick auf Büroimmobilien generell. Grund hierfür seien unter anderem die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz. Strategisch rückten im Portfolio somit Flächen für den klassischen Einzelhandel verstärkt in den Fokus./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,45 €
|
Abst. Kursziel*:
57,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,30%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
23.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
23.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Hamborner Reit sacken ab - Ziel für 2026 enttäuscht (dpa-AFX)
|
23.02.26
|EQS-News: HAMBORNER REIT AG announces adjustment to portfolio strategy and publishes forecast for the 2026 financial year (EQS Group)
|
23.02.26
|EQS-News: HAMBORNER REIT AG kündigt Anpassung der Portfoliostrategie an und veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
23.02.26
|EQS-Adhoc: HAMBORNER REIT AG: Adjustment of the portfolio strategy and forecast for the 2026 financial year (EQS Group)
|
23.02.26
|EQS-Adhoc: HAMBORNER REIT AG: Anpassung der Portfoliostrategie und Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|10:07
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:06
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|HAMBORNER REIT
|4,45
|-4,40%
