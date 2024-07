LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für MTU von 278 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vom aktuellen Umfeld profitierten gerade Unternehmen mit starkem Ersatzteilgeschäft wie MTU, schrieb Expertin Ruxandra Haradau-Döser in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar zu Airlines und MTU. Ältere Maschinen dürften angesichts verzögerter Ersatzbeschaffung längere Flugzeiten bekommen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 20:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.