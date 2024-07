NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie wagte in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Halbjahresfazit. Lieferketten sollten in der zivilen Luftfahrtbranche weiter das Hauptthema gewesen sein. Ihre Rangordnung in bleibt unverändert mit Rolls-Royce in der Favoritenrolle. Bei MTU hält sie eine Bestätigung der diesjährigen Trends für ausreichend, um trotz der jüngsten Rally eine positive Kursreaktion nach sich zu ziehen. Zu Safran äußerte sie sich vorsichtiger, da bei den Franzosen eine Kürzung des Cashflow-Ziels drohe./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 17:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 19:00 / ET



