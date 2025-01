NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Triebwerkbauers MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Nach dem Rückruf tausender Triebwerke von Airbus-Jets mit dem Getriebefan-Antrieb GTF beobachtet Analystin Chloe Lemarie eine gewisse Entspannung. Die Zahl der außer Betrieb gesetzten Flugzeuge gehe zurück, schrieb die Expertin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Maschinen blieben inzwischen im Schnitt nicht mehr so lange am Boden wie zuvor. Der zum US-Konzern RTX gehörende Triebwerksbauer Pratt & Whitney hatte bei der Fertigung der Turbinenscheiben der GTF-Antriebe ein mangelhaftes Metallpulver verwendet. MTU baut an dem Antrieb mit./stw/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 01:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 01:47 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.