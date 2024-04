LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Die Daten des Triebwerksbauers hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es stehe aber noch viel harte Arbeit an. Die Schätzungen für das Gesamtjahr dürften von Ereignissen dominiert werden, die erst im Jahresverlauf auf MTU zukommen würden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024





