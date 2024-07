NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU angesichts der anlaufenden Berichtssaison von 243 auf 242 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Rolls-Royce bleibe im Luft- und Raumfahrtbereich seine favorisierte Wahl, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Von MTU erwartet er aber ein eher erwartungsgemäßes bis durchwachsenes Zahlenwerk. Eine leichte Verbesserung beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) sei wahrscheinlich und das Wachstum im Ersatzteilgeschäft dürfte sich beschleunigen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 21:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



