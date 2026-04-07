FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 85 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nicolas Herms hält den Bausoftwarehersteller für eine "gute Adresse" in schwierigem Umfeld, wie er in seiner Neubewertung vom Dienstag schrieb./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.