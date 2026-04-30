LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Währungsbereinigt habe der Softwareanbieter die Wachstumserwartungen übertroffen, schrieb Alice Jennings am Donnerstagmorgen. Der Gegenwind durch Wechselkurse sei jedoch stärker gewesen als gedacht. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt, sofern es um Einmaleffekte der HCSS-Übernahme bereinigt betrachtet werde./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.