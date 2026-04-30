Nemetschek Aktie
|61,70EUR
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Währungsbereinigt habe der Softwareanbieter die Wachstumserwartungen übertroffen, schrieb Alice Jennings am Donnerstagmorgen. Der Gegenwind durch Wechselkurse sei jedoch stärker gewesen als gedacht. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen erfüllt, sofern es um Einmaleffekte der HCSS-Übernahme bereinigt betrachtet werde./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62,05 €
|
Abst. Kursziel*:
36,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,76%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
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