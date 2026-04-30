Nemetschek Aktie
|61,70EUR
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek nach Quartalszahlen des Bausoftware-Anbieters mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das organische Wachstum sei deutlicher als erwartet ausgefallen und habe sich gegenüber dem Vorquartal beschleunigt, schrieb Joseph George am Donnerstagmorgen. Der Gegenwind von der Währungsseite und der nur bestätigte Ausblick dürften aber das Potenzial für steigende Konsensschätzungen begrenzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
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Unternehmen:
Nemetschek SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
110,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
62,40 €
|
Abst. Kursziel*:
76,28%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
61,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,28%
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Analyst Name::
Joseph George
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KGV*:
-
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