Nemetschek Aktie

61,70EUR -1,05EUR -1,67%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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30.04.2026 10:01:31

Nemetschek SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek nach Quartalszahlen des Bausoftware-Anbieters mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das organische Wachstum sei deutlicher als erwartet ausgefallen und habe sich gegenüber dem Vorquartal beschleunigt, schrieb Joseph George am Donnerstagmorgen. Der Gegenwind von der Währungsseite und der nur bestätigte Ausblick dürften aber das Potenzial für steigende Konsensschätzungen begrenzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:10 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62,40 € 		Abst. Kursziel*:
76,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
61,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,28%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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