Nemetschek Aktie

61,70EUR -1,05EUR -1,67%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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30.04.2026 09:22:54

Nemetschek SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Bessere Umsätze und eine erwartungsgemäße Marge - so fällt das erste Fazit des Analysten Mohammed Moawalla zum Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten am Donnerstagmorgen aus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
61,80 € 		Abst. Kursziel*:
77,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78,28%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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