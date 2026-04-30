Nemetschek Aktie
|61,70EUR
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|-1,67%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Bessere Umsätze und eine erwartungsgemäße Marge - so fällt das erste Fazit des Analysten Mohammed Moawalla zum Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten am Donnerstagmorgen aus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61,80 €
|
Abst. Kursziel*:
77,99%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
61,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78,28%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
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