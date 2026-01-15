Richemont Aktie

182,90EUR -5,00EUR -2,66%
Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

15.01.2026 16:54:49

Richemont Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Ein weiteres "solides und sauberes Quartal" sollte am Markt gut ankommen, schrieb Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Bericht der Schweizer könne Sorgen über ein womöglich schwächeres Ende des Schlussquartals 2025 abmildern./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
196,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
171,15 CHF 		Abst. Kursziel*:
14,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14,92%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Richemont

