Richemont Aktie
|182,90EUR
|-5,00EUR
|-2,66%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Ein weiteres "solides und sauberes Quartal" sollte am Markt gut ankommen, schrieb Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Bericht der Schweizer könne Sorgen über ein womöglich schwächeres Ende des Schlussquartals 2025 abmildern./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
196,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
171,15 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,92%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
