NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia nach einer Senkung der Unternehmensprognosen für 2024 von 3,20 auf 3,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen und begründete dies mit Äußerungen des Telekomausrüsters, dass sich die Realisierung des Auftragsbestandes langsamer gestalte. Das Kursziel stieg dennoch leicht, da der Experte nun einen verschobenen Zeithorizont ansetzt./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 05:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



