NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windanlagenbauer habe das vergangene Jahr mit einem rekordhohen Barmittel- und Auftragsbestand zu Ende gebracht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die vortags veröffentlichten Geschäftszahlen. Der operative Ergebnisausblick (Ebitda) erscheine konservativ und könnte später nach oben revidiert werden. Auch die gute Barmittelentwicklung sollte sich 2025 fortsetzen. Nordex sei auf gutem Weg zum Margenziel für 2026, was den Weg für Kapitalausschüttungen an die Aktionäre frei machen sollte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 16:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 16:53 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.