Novartis Aktie
|102,25EUR
|0,75EUR
|0,74%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem weiteren Forschungserfolg mit dem Wirkstoff Ianalumab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Richard Vosser wertete die Nachricht am Dienstag als leicht positiv für den Pharmakonzern. Die in einer zulassungsrelevanten Studie präsentierten Daten zeigten eine statistisch signifikante Verbesserung bei der Behandlung der Autoimmunerkrankung primäre Immunthrombozytopenie./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
96,68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
96,75 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,81%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Zürich in Grün: SMI zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07:14
|Press Release: Novartis ianalumab Phase III trial -2- (Dow Jones)
|
07:14
|Press Release: Novartis ianalumab Phase III trial meets primary endpoint in ITP, demonstrating statistically significant improvement in time to treatment fai... (Dow Jones)
|
11.08.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.08.25
|Freundlicher Handel: SMI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
11.08.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
11.08.25
|Aktien Schweiz kaum verändert - Novartis gesucht (Dow Jones)
|
11.08.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)