Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Daten des Anbieters Iqvia zur Abnehmpille Wegovy zeigten eine leicht über den bisherigen Markteinführungen im Bereich Adipositas liegende Entwicklung, schrieb James Gordon am Montag. Laut dem dänischen Diabetesspezialisten werde dabei jedoch die tatsächliche Nachfrage deutlich unterschätzt./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
31,75 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
235,30 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Gordon
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KGV*:
-
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