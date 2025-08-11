Novo Nordisk Aktie
|44,67EUR
|1,10EUR
|2,52%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Investorenveranstaltung mit dem neuen Produkt- und Portfoliochef des Pharmakonzerns. Ob sich die Lage in den USA mit Blick auf im Grunde illegale generische Konkurrenzprodukte für Abnehmmedikamente schnell bessern wird, bleibe unklar. Allerdings werde das bereits vom neuen Unternehmensausblick reflektiert./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Market-Perform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
620,00 DKK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
44,79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
323,05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
07.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Kursrutsch deutlich: Profiteur von schwachen Eli Lilly-Daten (finanzen.at)
|
05.08.25
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Novo Nordisk-Aktie im Blick: Novo Nordisk veröffentlicht bald Quartalsergebnisse (finanzen.at)
|
31.07.25
|Novo Nordisk-Aktie unter der Expertenlupe: So bewerten Analysten den Titel nach dem Absturz (finanzen.at)
|
25.07.25
|Novo Nordisk-Aktie höher: Mylan erzielt Teilerfolg im US-Patentstreit um Wegovy (finanzen.at)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.07.25
|Positiver Analystenbewertung der Deutschen Bank kann Novo Nordisk-Aktie nicht stützen (finanzen.at)
|
16.07.25
|Novo Nordisk-Aktie höher: UBS senkt Ziel, bleibt aber optimistisch (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|44,70
|2,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Shell Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.08.25
|BP Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG