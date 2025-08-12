Novo Nordisk Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zunahme der Verschreibungen des Wirkstoffs Semaglutid in den USA sei zuletzt hinter der entsprechenden des Kontrahenten Eli Lilly zurückgeblieben, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 13:10 / GMT
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
322,60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
