NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich aktueller Studiendaten zum Diabetes-Wirkstoff UBT251 bei chinesischen Patienten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Diese ersten Daten seien zwar recht vielversprechend, doch müsse die Wirksamkeit zunächst bei Patienten außerhalb Chinas bestätigt werden, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem müsse ein verträgliches Sicherheitsprofil nachgewiesen werden, bevor der Markt beginne, dem Produkt einen Wert beizumessen./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT



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