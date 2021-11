Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Kranherstellers Palfinger von 42 auf 43 Euro leicht angehoben. Ihr Kaufempfehlung "Buy" haben die Experten gleichzeitig unverändert beibehalten.

Laut Berenberg-Wertpapierexpertin Charlotte Friedrichs arbeitete der Konzern im dritten Quartal mit hoher Auslastung. Die Rentabilität wurde jedoch von der Rohstoffknappheit und der Kosteninflation beeinträchtigt. Der Auftragseingang sei allerdings nach wie vor stark, womit das Unternehmen auch beschlossen hat den mittelfristigen Ausblick anzuheben. Insgesamt sprach sie von einem "soliden dritten Quartal" des Krankherstellers.

Auch die Gewinneinschätzungen für Palfinger wurden seitens der Berenberg-Experten etwas angehoben. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 rechnen sie nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,34 Euro. In den beiden darauffolgenden Jahren 2022 und 2023 erwarten sie dann jeweils einen Überschuss je Aktie von 2,87 Euro und 3,20 Euro. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,77 Euro für 2021, 0,95 Euro für 2022 und 1,06 Euro für 2023.

Am Montag starteten die Papiere von Palfinger an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 38,45 Euro.

