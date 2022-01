Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Aktien der heimischen Palfinger aktuell mit dem Kaufvotum "Buy". Als Kursziel für die Titel des Kranherstellers nennt Analyst Lars Vom-Cleff in seiner aktuellen Studie 42,00 Euro.

Zum Vergleich: Am Dienstag zu Mittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,69 Prozent bei 29,30 Euro.

