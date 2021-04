Palfinger kaufen

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Palfinger von 23,50 auf 39,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lars vom Cleff unverändert beibehalten.

Die von Palfinger jüngst veröffentlichten Zahlen für 2020 waren - wenig überraschend - von der Covid-Pandemie betroffen, hieß es in der aktuellen Studie. Trotzdem hat es das Unternehmen nach einer aktiven M&A-Periode im vergangenen Jahr erneut geschafft nahe an seine wichtigsten Finanzkennzahlen-Ziele zu gelangen und ist optimistischer denn je sein Umsatzziel von 2 Mrd. Euro 2024 zu erreichen.

Am Montagvormittag notierten die Palfinger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,15 Prozent bei 34,50 Euro.

