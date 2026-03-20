PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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20.03.2026 13:11:31

PVA TePla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Geschäftsbericht sei unter der im Vergleich zu den Eckdaten unveränderten Oberfläche sehr stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Management habe viel mehr Einblick in das Übergangsjahr 2026, die Kostenbasis und die technischen Fortschritte im Bereich Metrologie geboten./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,40 € 		Abst. Kursziel*:
20,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,02%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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