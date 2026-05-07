Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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07.05.2026 12:18:51

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen mit einem Kursziel von 87,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke arbeite daran, ihre Umsatz- und Gewinndynamik wiederherzustellen, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag. Im ersten Quartal sei der Erlöstrend solide gewesen. Wegen Skaleneffekten habe es auch bei der Profitabilität Fortschritte gegeben./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
87,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,90 € 		Abst. Kursziel*:
86,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89,97%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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