HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen mit einem Kursziel von 87,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke arbeite daran, ihre Umsatz- und Gewinndynamik wiederherzustellen, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochnachmittag. Im ersten Quartal sei der Erlöstrend solide gewesen. Wegen Skaleneffekten habe es auch bei der Profitabilität Fortschritte gegeben./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:58 / GMT

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