Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Die vollständigen Quartalszahlen der Online-Apotheke ergänzten die bereits bekannte, positive Umsatzentwicklung um ein deutliches Ergebniswachstum, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,90 €
|
Abst. Kursziel*:
111,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
114,94%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
