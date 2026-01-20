Renault Aktie

31,66EUR 0,39EUR 1,25%
Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.01.2026 06:19:17

Renault Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe sein revidiertes Ziel für eine bereinigte Marge von rund 6,5 Prozent im vergangenen Jahr erneut bestätigt, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Für 2026 gingen die Franzosen weiterhin von einer Margenverwässerung aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,06 € 		Abst. Kursziel*:
25,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,18%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

