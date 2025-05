NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts einer strategischen Partnerschaft im Munitionsbereich auf "Buy" belassen. Die Zusammenarbeit mit dem indischen Verteidigungsunternehmen Reliance Defence sei für den Rüstungskonzern eine wichtige Gelegenheit, um sich außerhalb Europas breiter aufzustellen, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Sie verwies obendrein auf Berichte, wonach sich das spanische Unternehmen Indra Kreisen zufolge an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Leonardo im Panzerbereich beteiligen wolle. Dies folge auf eine Mitteilung, dass Rheinmetall und Indra eine strategische Zusammenarbeit im Bereich gepanzerter Fahrzeuge für die spanischen Streitkräfte eingehen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / 02:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 02:32 / ET



