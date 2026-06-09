BAT Aktie
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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten böten im Bereich Nikotinbeutel führende Wachstumsdynamik und bei Vaporizern eine solide Erholung, schrieb Andrei Andon-Ionita in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Entgegen den Bedenken einiger Anleger hinsichtlich neuer Produkte der Konkurrenz hält er BAT im NGP-Bereich (Next Generation Products) für herausragend./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
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Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
52,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
51,66 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
44,71 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
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KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
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08.06.26
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08.06.26
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08.06.26
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Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
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