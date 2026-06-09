Novo Nordisk Aktie

36,03EUR 0,26EUR 0,71%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 06:40:28

Novo Nordisk Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
272,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

mehr Analysen
06:40 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 35,87 0,27% Novo Nordisk

Aktuelle Aktienanalysen

09:31 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:17 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:07 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:05 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Apple Neutral UBS AG
07:32 Bayer Buy UBS AG
07:24 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 BASF Neutral UBS AG
06:49 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Inditex Buy UBS AG
08.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Fabasoft kaufen Warburg Research
08.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen