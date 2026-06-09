Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser rechnet mit Blick auf die anstehenden Ergebnisse der ZEUS-Studie eher mit einem erfolgreichen Abschneiden des Antikörpers Ziltivekimab, wie er am Montag schrieb. In der Studie wird das Mittel in verschiedenen Patientengruppen in der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Ereignissen geprüft. Entscheidend für die Novo-Aktie seien zwar eher die Abnehmmittel, aber das Umsatzpotenzial von Ziltivekimab bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) könnte auch eine Kursreaktion von bis zu 5 Prozent in die Waagschale werfen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,19 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
272,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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