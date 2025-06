NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 180 auf 178 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 16. Juli habe sie ihre Schätzungen für den Umsatz und etwas deutlicher für die Gewinne des Luxusgüterkonzerns gesenkt, schrieb Chiara Battistini in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie verwies primär auf externen Gegenwind seitens der Wechselkurse sowie der Edelmetallpreise, sieht die Schweizer aber auf dem Weg zurück zu einem qualitativ hochwertigen Unternehmen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.