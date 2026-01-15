Richemont Aktie
|182,85EUR
|-5,05EUR
|-2,69%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont nach einem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Der Bericht habe die starke und den meisten Marken überlegene Dynamik bei Cartier und Van Cleef bestätigt, schrieb Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er die insgesamt hohe Qualität des Geschäftsmodells und das attraktive Umsatzwachstum des Luxusgüterkonzerns unterstrichen./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
170,55 CHF
Abst. Kursziel*:
17,27%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
170,55 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
Analyst Name::
Chiara Battistini
KGV*:
-
