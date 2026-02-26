Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Zum Ende der Berichtssaison in der europäischen Luxusbranche fasste Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend die bisherigen Erkenntnisse und die Rückschlüsse für das weitere Jahr 2026 zusammen. Die Signale aus dem ersten Quartal und dem Geschäft zum chinesischen Neujahrsfest sprächen für ein ähnliches oder sogar etwas besseres Abschneiden als im vierten Quartal 2025. Die Entwicklung hänge wie im Vorjahr aber weiter stark von einzelnen Kategorien und Marken ab. Battistini bleibt daher sehr selektiv, auch wenn sie insgesamt Besserung beim Chance-Risiko-Verhältnis sieht. Richemont ist ihr Favorit, während sie Kering, Burberry und Swatch unterzugewichten rät./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Richemont
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
159,70 CHF
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
161,60 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chiara Battistini
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
09:29
|Börse Zürich: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
09:29
|Börse Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
25.02.26
|Handel in Zürich: SLI schließt im Plus (finanzen.at)
25.02.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
25.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
25.02.26
|Handel in Zürich: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
25.02.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|06:30
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
