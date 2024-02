NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 6500 auf 6000 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Märkte für Eisenerz und Kohle träten nun in eine typische saisonale Schwächephase ein, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme für die Rohstoffproduzenten, dass wegen schwacher Immobilienmärkte in China die Risiken für die Nachfrage zunähmen./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 16:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 16:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.