FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6200 auf 6000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Preis- und Gewinnschätzungen für die von ihm bewerteten Rohstoff- und Minenaktien aktualisiert, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei berücksichtigte der Experte, dass der Eisenerzpreis wegen der anhaltend schwachen Baunachfrage in China zuletzt stark korrigiert habe. Zudem rechnet Fitzpatrick nun in China mit einer leicht sinkenden Inlandsnachfrage nach Stahl./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 07:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.