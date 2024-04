NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Analyst Christopher LaFemina verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur weltweiten Bergbaubranche auf die Ansicht einiger am Markt, dass sich Bergbauaktien aufgrund deflationärer Kräfte auf den Rohstoffmärkten über mehrere Jahre hinweg nicht überdurchschnittlich entwickeln könnten. Er hob dagegen hervor, dass - obwohl der S&P im vergangenen Jahrzehnt schwer zu schlagen gewesen sei -, einige von ihm bewertete Minenunternehmen in den vergangenen 20 bis 30 Jahren diesen Index, und auch den britischen FTSE und den Kupferpreis übertroffen hätten. Hochwertige Bergbauaktien im Portfolio zu haben, trägt ihm zufolge nicht nur zur Diversifizierung bei, sondern könne auch die Performance steigern./ck/he



