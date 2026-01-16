BASF Aktie
|44,78EUR
|-1,39EUR
|-3,01%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Equal Weight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
46,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,70%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
44,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,67%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
12:27
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für BASF auf 40 Euro - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|07:04
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|12.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,18
|-2,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:06
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:05
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|12:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|11:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Bayer Neutral
|UBS AG
|11:29
|Roche Buy
|UBS AG
|11:24
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:03
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:02
|Sixt Buy
|Warburg Research
|11:00
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|11:00
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|10:57
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|10:57
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|10:57
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10:49
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:53
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:53
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|09:50
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|09:05
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|adidas Buy
|UBS AG
|08:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital