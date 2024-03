NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach der Bekanntgabe mittelfristiger Geschäftsziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Die neue Prognose des Triebwerkherstellers bis zum Jahr 2027 sehe stark aus, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Vor allem der geplante Free Cashflow habe die Erwartungen deutlich übertroffen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 02:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 02:44 / ET



