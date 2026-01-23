SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Zahlen des US-Wettbewerbers GE Aerospace für das vierte Quartal bestätigten die Erwartungen von Safran hinsichtlich der Strategie im Bereich Antriebstechnik vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025, schrieb Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
