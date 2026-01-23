adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 190 auf 160 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Der Sportwarenhersteller schlage sich in einem recht schwierigen globalen Marktumfeld gut, doch die Konsensschätzungen für 2026 seien hoch, begründete Piral Dadhania seine am Freitag vorliegende Neubewertung. Trotz der niedrigen Bewertung, welche die Aktie stütze, sehe er nur begrenzt Kurstreiber. Dadhania bevorzugt US-Konkurrent Nike./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Sector Perform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
160,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
153,20 €
|
Abst. Kursziel*:
4,44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
150,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
adidas
|150,85
|-0,63%
|Deutsche Bank AG