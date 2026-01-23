BASF Aktie
|45,68EUR
|0,14EUR
|0,31%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach ersten Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe seine Prognose, die Konsensschätzung und die Unternehmenszielspanne verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge gewisse Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2026./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
45,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
10:13
|BASF-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold (finanzen.at)
|
10:07
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt BASF-Aktie mit Underweight (finanzen.at)
|
10:00
|ROUNDUP: BASF enttäuscht mit herbem Gewinnrückgang - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro (dpa-AFX)
|
22.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.819 Pkt - BASF und Wacker Neuson im Blick (Dow Jones)