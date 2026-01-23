LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 85 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Für Danone sei die Babynahrungsmarke Aptamil ihr "Powerhouse". Aber auch klinische Spezialnahrung boome in China, die USA dürften folgen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT



