WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

23.01.2026 07:39:09

Danone Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 85 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Für Danone sei die Babynahrungsmarke Aptamil ihr "Powerhouse". Aber auch klinische Spezialnahrung boome in China, die USA dürften folgen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69,04 € 		Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:39 Danone Overweight Barclays Capital
22.01.26 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
