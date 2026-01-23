Siemens Energy Aktie

140,60EUR 2,95EUR 2,14%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 07:35:40

Siemens Energy Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analyst Christopher Leonard liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Konsens. Er ist optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen im Geschäftsjahr 2026. Der Rückenwind für die Margen dürfte auch die Markterwartungen antreiben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
131,50 € 		Abst. Kursziel*:
33,08%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
140,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,47%
Analyst Name::
Christopher Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
07:35 Siemens Energy Buy UBS AG
22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Siemens Energy Sell UBS AG
14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 140,25 1,89% Siemens Energy AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:40 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Tesla Equal Weight Barclays Capital
08:39 Fraport Overweight Barclays Capital
08:21 RWE Overweight Barclays Capital
08:17 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
07:40 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07:40 Unilever Overweight Barclays Capital
07:39 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
07:39 Danone Overweight Barclays Capital
07:38 Inditex Equal Weight Barclays Capital
07:37 Eni Overweight Barclays Capital
07:35 Siemens Energy Buy UBS AG
07:34 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:33 BASF Equal Weight Barclays Capital
07:21 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
07:06 L'Oréal Overweight Barclays Capital
07:05 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06:43 Microsoft Buy UBS AG
06:42 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:38 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
06:38 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 BASF Neutral UBS AG
06:25 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 MLP Buy Baader Bank
22.01.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
22.01.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
22.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
22.01.26 BAWAG buy UBS AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Danone Buy UBS AG
22.01.26 RELX Buy UBS AG
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
22.01.26 Linde Buy UBS AG
22.01.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen