Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

23.01.2026 06:36:37

Bayer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals Überraschungspotenzial, wie er am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Zu verdanken dürfte dies einer besseren Entwicklung im Agrarbereich sein. Die Ziele der Leverkusener für 2026 dürften dem Marktkonsens seit dem dritten Quartal entsprechen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44,17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

