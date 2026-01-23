Fresenius Medical Care Aktie
|37,79EUR
|-0,08EUR
|-0,21%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington nahm am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für 2026 vor. Er berücksichtigte dabei den Währungs-Gegenwind sowie die schnellere Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms. Mit seiner Prognose für das bereinigte operative Ergebnis liegt er nun nach eigener Aussage 7 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
