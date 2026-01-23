Delivery Hero Aktie

25,11EUR -0,17EUR -0,67%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

23.01.2026 06:40:59

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet mit soliden Quartalsergebnissen, wie er am Donnerstagabend in seinem aktualisierten Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Im Fokus blieben aber mögliche weitere Übernahmeaktivitäten in der Branche und die Signale für den Barmittelfluss 2026./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,36 € 		Abst. Kursziel*:
30,13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,42%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

