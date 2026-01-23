Infineon Aktie
|41,98EUR
|-0,25EUR
|-0,58%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicroelectronics habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. Sie hob ihre Schätzungen für Infineon moderat an und betrachtet den Ausblick auf 2026 als konservativ./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,08 €
|
Abst. Kursziel*:
14,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:29
|Stabiler Handel: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs vom Donnerstag (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.01.26
|Stabiler Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|42,01
|-0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|08:39
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|07:34
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:06
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06:43
|Microsoft Buy
|UBS AG
|06:42
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:25
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|22.01.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.