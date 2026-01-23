Infineon Aktie

41,98EUR -0,25EUR -0,58%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

23.01.2026 09:52:19

Infineon Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicroelectronics habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. Sie hob ihre Schätzungen für Infineon moderat an und betrachtet den Ausblick auf 2026 als konservativ./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,08 € 		Abst. Kursziel*:
14,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,35%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

