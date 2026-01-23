BASF Aktie

45,52EUR -0,02EUR -0,04%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

23.01.2026 06:34:24

BASF Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Neutral
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46,47 € 		Abst. Kursziel*:
3,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

