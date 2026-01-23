BASF Aktie
|45,52EUR
|-0,02EUR
|-0,04%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,47 €
|
Abst. Kursziel*:
3,29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro (dpa-AFX)
|
22.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.819 Pkt - BASF und Wacker Neuson im Blick (Dow Jones)
|
22.01.26
|BASF verfehlt beim EBIT wegen höherer Restrukturierungskosten die Erwartungen (Dow Jones)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor (EQS Group)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025 (EQS Group)
|
21.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)